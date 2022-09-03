مقتل ارهابي حاول التعرض على المواطنين والقوات الأمنية في كركوك

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، مقتل ارهابي حاول التعرض على المواطنين والقوات الامنية في محافظة كركوك.
وقالت الوزارة في بيان إنه " من ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية بملاحقة العصابات الإرهابية المهزومة ، تمكنت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من الاستخبارات التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ، من قتل إرهابي في منطقة "غيدة" التابعة إلى قضاء داقوق بمحافظة كركوك".
وأضافت، أن " العملية تمت من خلال تنفيذ الكمائن الليلية ورصد تحركات احد العناصر الإرهابية الذي أُردي قتيلاً اثناء محاولته إطلاق النار باتجاه المفارز المنفذة للواجب".
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