الغانمي يترأس إجتماعاً موسعاً لتأمين الزيارة الاربعينية

ترأس وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم السبت، اجتماعاً أمنياً لمناقشة خطط تأمين زيارة أربعينية الامام الحسين {عليه السلام}.

وقال بيان لقيادة العمليات المشتركة إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي ترأس اجتماعاً أمنياً موسعاً في مقر العمليات المشتركة حول تأمين الزيارة الأربعينية بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري".

ولفت البيان إلى أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط المرسومة لتأمين احتياجات الزيارة".

وضم الاجتماع "معاون رئيس اركان الجيش للعمليات والقادة الامنيين".