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صحة كربلاء تكشف خطتها الاستباقية للزيارة الأربعينية


كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن خطة إستباقية لزيارة أربعينية الامام الحسين {عليه السلام} في كربلاء المقدسة.

وقال مدير شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة بدائرة صحة كربلاء المُقدسة ، كرار جواد العباسي، إنه "ضمن خطتنا الإستباقية المُعَدة لزيارة الأربعين المُرتقبة ، ضمن الخطة المركزية للدائرة ، قمنا " بتهيئة (50) فرقة صحية جوالة من الشعبة ، ونظيراتها في القطاعات الصحية ( المركز ، الحر ، الحسينية ، الهندية)".

وأضاف: "حيث قامت الفرق بجولات تفتيشيةٍ صباحيةٍ ومسائية ، والتحري عن المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك البشري، تمَكنت خلال اليومين الماضيين من ضبط وإتلاف ( 5 ) أطنان ونصف من المواد الغذائية الصلبة، و( 2800 ) لتر من المواد السائلة ، ومواد أخرى خاصة بالتنظيف ومُخالفة للمواصفات القياسية العراقية".

وعزا العباسي "سبب إتلافها لإنتهاء مدة صلاحيتها وسوء خزنها، وجرى إتلافها في آليات البلدية تمهيداً لنقلها لمواقع الطمر الصحي بالمُحافظة وفق محاضر رسمية وبحضور أصحاب العلاقة ".

وتابع: "كما أسفرت الحملات عن غلق ( 3 ) معامل غذائية ، و ( 12) محلاً ، وفرض غراماتٍ ماليةٍ على ( 27 ) معملاً محلاً مُخالفاً للشروط الصحية".

وأشار العباسي الى"الجهد الرقابي الذي تقوم به الفرق الصحية في مراقبة مشاريع الماء ومحطات التصفية ورصد نقاط الكلور الحر المُتبقي داخل الشبكة "، كما تم " تمديد ساعات العمل في السيطرات الخارجية ، ليكون على مدار الساعة بغية مُراقبة المواد الغذائية الداخلة الى المُحافظة عبر منافذها الأربعة ، والمُوردة للتجار والمواكب الحسينية الخدمية ، وإحالة تلك المواد الى الفحص المُختبري قبل عرضها في الأسواق العامة ، أو توزيعها على المُواطنين والزائرين من قبل أصحاب تلك المواكب".

وزاد: "تم تكثيف الحملات الرقابية والتوعوية في الأسواق والمحال التجارية ومخازن البيع بالجملة والمفرد والمطاعم وأماكن الباعة الجوالين ، والتأكيد على ضرورة الإلتزام بالإرشادات التوعوية والتثقيفية الصادرة من الجهات الصحية لتجنب الإصابة بالأمراض الإنتقالية ( فيروس كُورونا ، الكوليرا والحمى النزفية)".

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