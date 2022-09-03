الحشد والجيش يدمران 7 مضافات لداعش الارهابي في حمرين

دمرت قوة مشتركة من اللواء 88 بالحشد الشعبي والجيش، السبت، 7 مضافات لعصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال حمرين.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي إن "العملية تمت بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية ضمن عملية "الذئب الخاطف".

ونفذت القوة العملية بسلسلة جبال حمرين شرق ناحية العلم حيث دمر الحشد والجيش خمس مضافات، فيما دمر طيران الجيش والقوة الجوية مضافتين كان يستخدمها الدواعش للاستقرار والانطلاق لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، وكانت تضم المضافات مستودعا للوقود ومواد لوجستية ومازالت العملية مستمرة.