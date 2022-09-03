طيران القوة الجوية يستهدف وكراً للارهابيين في صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، استهداف وكرا للإرهابيين من قبل طيران القوة الجوية في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان أن "الرصد المتواصل لاوكار العصابات الإرهابية وفر معلومات استخبارية مهمة للأجهزة الأمنية، حيث حصل جهاز المخابرات الوطني على معلومات دقيقة عن وجود وكر للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

وتابع، أن "طيران القوة الجوية نفذ ضربة جوية استهدفت خلالها هذا الوكر بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، فيما خرجت قوة قيادة عمليات صلاح الدين لتفتيش المكان المستهدف".