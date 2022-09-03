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اللجنة الامنية المكلفة بتأمين زيارة الاربعين في كربلاء المقدسة تستبق الزيارة بعدة قرارات


عقدت اللجنة الامنية المكلفة بتأمين زيارة الاربعين، اجتماعا موسعا لمناقشة الاستعدادات الاخيرة واصدرت عدة قرارات.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ كربلاء في بيان ان "محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي ترأس اجتماع اللجنة الامنية بحضور قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي وقائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني ومدير الاستخبارات ومكافحة الارهاب ومدير الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات كربلاء ومدير الامن الوطني ومدير قسم مكافحة الاجرام في قيادة شرطة كربلاء ومدير النجدة".

واضاف انه "تم بحث ومناقشة الاستعدادات الاخيرة التي تتخذها قيادة عمليات كربلاء وقيادة شرطة كربلاء والاجهزة الامنية لاستقبال زيارة اربعينية الإمام الحسين عليه السلام والاطلاع على مسلتزمات نجاح تطبيق الخطط الامنية والخدمية لتوفيرها".

واشار المكتب الى انه "تم خلال الاجتماع التوجيه للقوات الامنية بمنع كافة اشكال الدراجات النارية من تجوالها في المحافظة الى مابعد الزيارة المباركة".

وبين انه "تم خلال الاجتماع اصدار عدة قرارات من شأنها ان تعزز الامن في المحافظة وحماية الزائرين".

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اللجنة الامنية المكلفة بتأمين زيارة الاربعين في كربلاء المقدسة تستبق الزيارة بعدة قرارات
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