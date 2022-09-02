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خشان: الحكومة الحالية الافسد من جميع الحكومات السابقة


 اتهم النائب المستقل باسم خشان الحكومة الحالية بتورطها في العديد من ملفات الفساد المالي وتعد اكثر الحكومات فسادا مقارنة بالحكومات السابقة.

وقال خشان في حديث صحفي، إن "حكومة تصريف الاعمال الحالية متورطة ومررت العديد من صفات الفساد الكبرى ابرزها في وزارة النفط والكهرباء ووزارات اخرى"، مستدركا بالقول "ان مصطفى الكاظمي ومنذ اليوم الأول ترك الجبل ونزل لجمع الغنائم".

وأضاف، أن "الكاظمي سيصبح بعد فترة من أغنى أغنياء العالم بسبب ما سرقته الحكومة الحالية جراء تمرير العديد من صفقات الفساد المالي وهدر الأموال". 

واتهمت العديد من الاطراف السياسية رئيس حكومة تسريب الاعمال مصطفى الكاظمي بالعمل على إثارة الفوضى والسعي الى ولاية ثانية.

وبدوره أكد القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي في حديث لـ/ المعلومة /، إن "الكاظمي غير مؤهل لقيادة الحكومة الحالية بعد الاحداث التي حصلت ويجب على الإطار التنسيقي الاسراع باستبدال الكاظمي كونه مساهم في الفوضى التي وصل اليها البلد".

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خشان: الحكومة الحالية الافسد من جميع الحكومات السابقة
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