اخرها البصرة.. تحذير من مخطط امريكي- سعودي لتخريب الجنوب

حذر شيوخ عشائر ووجهاء في محافظة ذي قار، اليوم الخميس، من المخططات الدولية التي تقف وراءها امريكا والسعودية لزرع الفتنة والخلاف بين الاطراف الشيعية لإحداث اقتتال واعمال تخريب في المحافظات الجنوبية.

وقال الشيخ مروان الدرعان في تصريح ل / المعلومة /، ان "ثالوث الازمات الدولي والمتمثل بأمريكا والسعودية واسرائيل يعمل جاهدا على اشعال حرب داخلية بين الاطراف الشيعية واعاقة تشكيل الحكومة الجديدة لتعطيل المسار الديمقراطي في العراق".

واضاف، ان "الوضع الداخلي لا يتحمل المزيد من الازمات في الوقت الذي يتطلب من الجميع تغليب لغة العقل والمنطق والتنازل للحفاظ على امن واستقرار العراق".

واشار الى ان "أمريكا والسعودية وبواسطة الاعلام الداخلي والخارجي تعملان على تعميق الخلاف بين التيار الصدري وقوى الاطار التنسيقي".

وحملت اطراف سياسية في وقت سابق، رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي المسؤولية عن الأحداث الأخيرة في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة.