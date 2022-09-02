بالصور.. معتمد المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني يحضر مجلس عزاء شهداء الحشد والقوات الامنية الذين سقطوا في المنطقة الخضراء

حضر الشيخ طارق البغدادي، معتمد المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، اليوم الجمعة، مجلس العزاء الذي اقامته هيئة الحشد الشعبي على ارواح الشهداء الذين سقطوا خلال هجوم سرايا السلام على المنطقة الخضراء

وقال إعلام الحشد في بيان، إن البغدادي والوفد المرافق له قدموا "العزاء في المجلس المقام في جامع الخضيري ب‍بغداد على ارواح شهداء الاحداث الأخيرة".

واقامت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، مجلسا تأبينيا على أرواح ضحايا الاحداث الاخيرة في الخضراء.

ونظم مجلس العزاء في جامع الخضيري ب‍بغداد، إذ شهد حضور رئيس الهيئة فالح الفياض الى جانب قيادات دينية وسياسية ونخب اكاديمية لتقديم واجب العزاء بجميع شهداء الاحداث.

وشهد الاثنين (29 آب 2022)، اقتحام متظاهرين من التيار الصدري القصور الرئاسية بعدها دخلت سرايا السلام وقامت باطلاق النار على القوات الامنية المتمركزة في المنطقة الخضراء لحماية دوائر الدولة واستخدموا الاسلحة المتوسطة والخفيفة بما فيها اطلاق الهاونات والقاذفات التي سقط بعضها على مقر الحشد الشعبي في الخضراء مما ادى الى استشهاد واصابة عدد منهم فاضطرت القوات الامنية بالرد على مصادر النيران وحصلت اشتباكات عنيفة استمرت لاكثر من 17 ساعة

بعدها اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات بعد ان اعلن اية الله العظمى السيد كاظم الحائري عن عدم تصديه للمرجعية بسبب حالته الصحية وكبر سنه واغلق جميع مكاتبه في العراق والعالم