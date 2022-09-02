العراق وروسيا يستعدان لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة النووية

أعلن مسؤول روسي استعداد بلاده لمساعدة العراق في إنتاج النظائر المشعة لأغراض علمية.

وأخبر ألكسندر كينشاك، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، بأن "الطرف الروسي أبدى استعداده لمساعدة الشركاء العراقيين في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض لا تتصل بإنتاج الكهرباء وتوريد النظائر المشعة وأيضا تعليم العراقيين في مؤسسات التعليم العالي المختصة الروسية".

وأشار إلى أن روسيا مستعدة لتنفيذ مشاريع مشتركة كبيرة في هذا المجال موضحا أن الطرف الروسي يرى بأنه يمكن معاودة بحث هذا الموضوع من الناحية العملية عندما يتزايد التعاون في مجال البحث العلمي هذا ويدقق الطرف العراقي خططه.

وأضاف أن مؤسسة الطاقة النووية الروسية {روساتوم} والهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة تواصلان استعداداتهما لتوقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وكان رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة كمال حسين لطيف، أعلن العام الماضي ، إن "المحادثات مع شركة {روس آتوم} الروسية قطعت شوطاً ممتازاً في استخدام الطاقة النووية لاغراض سلمية"، مبيناً أن العراق يجري مناقشات مماثلة مع دولة أخرى".

وأوضح لطيف أن "ثمانية مفاعلات لا تشكل الرقم النهائي، باعتبارها تنتج فقط 8 آلاف ميغاواط، مما يغطي الحاجة الحالية للاستهلاك لغاية 2030 – 2035"، لافتاً إلى "إمكان بناء عدد أقل أو أربع مفاعلات، وبذلك نكون حققنا 70 في المئة من خطتنا".