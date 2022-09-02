النزاهة تضبط متهمين متلبسين بالرشوة في ديالى قاما بترويج معاملات

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، ضبط عددٍ من الأشخاص يُروِّجون معاملات عقودٍ زراعيَّةٍ؛ مقابل مبالغ ماليَّةٍ في مُحافظة ديالى.

دائرة التحقيقات في الهيئة، أفادت في بيان لها أن بـ"تأليف فريقٍ للتحري والتقصي من مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد فور تلقِّيها معلوماتٍ تتضمَّن وجود شخصٍ في ديالى يزعم أنه يعمل مُوظَّفاً في البنك المركزي يقوم بتمشية معاملات عقودٍ زراعيَّةٍ؛ لاستحصال مبلغ قرضٍ من المصرف الزراعي".

وتابعت الدائرة، أنَّ "الفريق قام بالإجراءات المناسبة، واستحصال الموافقات الأصوليَّة من محكمة تحقيق الرصافة وديالى المُختصَّتين بالنظر في قضايا النزاهة للإيقاع بالمُتَّهمين، بالتنسيق المُتواصل مع مكتب تحقيق الهيئة في ديالى،إذ تمَّ تأليف فريقين: فريق للتحري، وفريق للتواصل مع محكمة التحقيق في المحافظة".

وأضافت إنَّ "الفريق قام بنصب كمينٍ محكمٍ، باتفاق المُشتكي مع المُتَّهم الرئيس على إبرام العقد قرب محكمة دلي عباس وكاتب عدل، وبعد المتابعة والترصُّد، وإكمال معاملة العقد وتسليم مبلغ الرشوة، تمَّ ضبط مُتَّهمين اثنين متلبسين بالجرم المشهود، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، تبيَّن أنَّهما كاسبان مبعوثان عن المُتَّهم الرئيس، مُؤكدةً أنَّ عمليَّة الضبط أسفرت أيضاً عن ضبط هواتفهم الشخصيَّة، وأصل العقد و مبالغ الرشوة".

وأشارت الى، "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي المحكمة الخافرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة بحقهما".