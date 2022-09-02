هجوم مسلح على منزل عضو المكتب السياسي لعصائب اهل الحق سعد السعدي في كربلاء

افاد مصدر امني ان منزل عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سعد السعدي قد تعرض لهجوم مسلح ليلة امس في محافظة كربلاء المقدسة

واوضح المصدر ان منزل السعدي قد تعرض لاضرار جسيمة مشيرا الى انه لا توجد هناك خسائر بالارواح ولله الحمد

من جانبه كتب السعدي في تدوينته على تويتر ردا على الهجوم المسلح الذي وقع على منزله حيث كتب (( حبا بالحسين ولان الحسين يجمعنا وحبا بكربلاء المقدسة اقول لمن اعتدى على منزلي ليلة امس لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين