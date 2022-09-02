كربلاء: تنفيذ خطة مبكرة لمحاربة الشائعات الكاذبة تزامناً مع زيارة الأربعين

نظمت الشرطة المجتمعية، اليوم الخميس، حملة لتوعية المواطنين والزائرين الوافدين إلى محافظة كربلاء المقدسة وأصحاب المواكب الحسينية بأهمية مكافحة الشائعات وعدم الانجرار خلفها خلال الزيارة المليونية المباركة.

وقالت الشرطة المجتمعية في بيان ان "مفارزها نفذت جولة في مركز المدينة القديمة واطواقها الأمنية لغرض تكثيف الجولات التثقيفية للزائرين بغية رفع الوعي الأمني والفكري لديهم وتفويت الفرصة على أصحاب المآرب الخبيثة والنفوس الضعيفة الذين يحاولون زعزعة الامن والاستقرار".

وأكدت على ضرورة "التعاون مع القوات الامنية بتأمين الزيارة من خلال الإبلاغ عن الحالات المشبوهة والمشاركة الفاعلة في فرض الامن والاستقرار فضلاً عن الحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة".