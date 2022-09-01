القيادي في تحالف الفتح محمد التميمي : بيان العامري الاخير كشف عن 4 تحديات في المشهد العراقي

اكد القيادي في تحالف الفتح محمد التميمي، الخميس، أن بيان رئيس التحالف هادي العامري الاخير كشف عن 4 تحديات في المشهد العراقي.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان" بيان هادي العامري الاخير حمل رسائل مهمة للمشهد العراقي وخاصة القوى الشيعية في اطار التؤترات التي اعقبت ازمة الخضراء وتداعياتها وضرورة التهدئه والحوار ".

واضاف التميمي،ان" بيان العامري كشف عن 4 تحديات في المشهد العراقي العام ابرزها بان الخلافات يمكن ان تستغل من قبل اطراف في ضرب وحدة ابناء البلد وتضر بالصالح العام"، مؤكدا أن "كل القوى السياسية تتفق مع ما جاء في بيان العامري لانه تضمن نقاط مهمة من اجل تدارك اي مخاطر تصب في تهديد الاستقرار".

واشار الى ان" القرار باغلاق مقرات العصائب من قبل الامين العام قيس الخزعلي خطوة مهمة تدلل على وجود مسارات لاحتواء المواقف خاصة بعد احداث البصرة الاخيرة ".