رئاسة برلمان كردستان: حكومة الإقليم تتصرف بالايرادات دون سند

أكدت رئیسة برلمان اقلیم كردستان ریواز فائق، أن حكومة الاقليم تتصرف بالايرادات المالية دون رقابة منذ تسعة أعوام.

وقالت فائق في تصريح لوسائل اعلام كردية إن "حكومة اقلیم كردستان و منذ 9 سنوات تقوم بجمع الایرادات والتصرف بها دون ٲي سند ودعم تشریعي من قبل برلمان الاقلیم".

واضافت ان "حكومة اقلیم كردستان تتهرب ومنذ تشكیلتین وزاریتین وبحجج مختلفة من ٲرسال قانون الموازنة الی البرلمان".

ولفتت فائق الى ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال الاتحادي مصطفى الكاظمي لم يعالج الامور بشكل صحيح منذ البداية".