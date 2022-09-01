الحشد الشعبي يطيح بمسؤول مفرزة بداعش جنوبي بغداد

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، الإطاحة بمسؤول مفرزة بعصابات داعش الارهابي جنوبي العاصمة بغداد.

وذكر بيان لإعلام الحشد أن “معاونية الاستخبارات والمعلومات بالحشد الشعبي، تمكنت من الإطاحة بمسؤول مفرزة بداعش جنوبي بغداد”.

وأضاف البيان ان “ذلك جاء بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت بعدها مفارز المديرية العامة للمعلومات/ مديرية بغداد من تتبع ومراقبة واعتقال المدعو (أ. ك. ن) جنوبي العاصمة بغداد _ اللطيفية”.

وأشار البيان إلى ان “المتهم أعلاه عمل مع التنظيمات الإرهابية بأكثر من قاطع ومنها معارك ضد قواتنا الأمنية في قضاء القائم ويمتلك رقما احصائيا بما يسمى بودرة رواتب التنظيم وتم استكمال الإجراءات اللازمة بحقه لينال جزاءه العادل”.