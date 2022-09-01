الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية تفتيش وتأمين لقرى غرب الموصل

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، تنفيذ عملية تفتيش وتأمين لقرى غرب الموصل من قبل قوات الحشد الشعبي والجيش.

وذكر بيان لإعلام الحشد أن “قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش التابعة لقيادة عمليات نينوى نفذت عملية تفتيش تهدف لملاحقة فلول داعش وتأمين قرى وتلال غرب الموصل”.

وأضاف البيان أن “العملية شارك بها اللواءين 53 و33 وأقسام قيادة العمليات الساندة ، الاستخبارات والاتصالات والإعلام والأمن ومديرية الطبابة والهندسة العسكرية ومكافحة المتفجرات والإعلام للحشد الشعبي والفرقة الخامسة عشر بالجيش العراقي وقيادة غرب نينوى”.