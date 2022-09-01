القيادي في الاطار عائد الهلالي : لا تراجع عن تشكيل الحكومة مهما كان!

أكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الخميس، عدم تراجعه عن حراك تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي في حديث صحفي“، إن “قوى الاطار وغالبية القوى السياسية الأخرى مصرة وعازمة على الإسراع بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ولا تراجع عن هذا الخيار، فالكل يؤكد على ضرورة احترام الاليات الدستورية“.

واضاف ان “هناك مساعي وحراك من أجل عقد جلسة مجلس النواب خلال الأيام المقبلة من أجل اكمال الاستحقاقات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة، وهناك اجماع سياسي ووطني على تشكيل حكومة خدمية قوية تستطيع مواجهة الازمات على مختلف الأصعدة“.