الأخبار

القيادي في الاطار عائد الهلالي : لا تراجع عن تشكيل الحكومة مهما كان!


 أكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الخميس، عدم تراجعه عن حراك تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي في حديث صحفي“، إن “قوى الاطار وغالبية القوى السياسية الأخرى مصرة وعازمة على الإسراع بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ولا تراجع عن هذا الخيار، فالكل يؤكد على ضرورة احترام الاليات الدستورية“.

واضاف ان “هناك مساعي وحراك من أجل عقد جلسة مجلس النواب خلال الأيام المقبلة من أجل اكمال الاستحقاقات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة، وهناك اجماع سياسي ووطني على تشكيل حكومة خدمية قوية تستطيع مواجهة الازمات على مختلف الأصعدة“.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد الشعبي يطيح بمسؤول مفرزة بداعش جنوبي بغداد
الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية تفتيش وتأمين لقرى غرب الموصل
خشان: الكتلة الصدرية جزء من تجاوز المدد الدستورية وإجراء الانتخابات مستحيل دون تعديل قانونها
النزاهـة: السجن والغرامة (10) ملايين دولار لمسؤول بمصرف حكومي في الخالدية
القيادي في الاطار عائد الهلالي : لا تراجع عن تشكيل الحكومة مهما كان!
وكالة الاستخبارات تنفذ سلسلة عمليات في ديالى وتكشف أبرز نتائجها
التربية: المناهج الدراسية لم تطبع لهذا العام والاعتماد بشكل كامل على المناهج المسترجعة بسبب عدم إقرار الموازنة المالية
الاطاحة بـ 13 إرهابياً بارزاً في كركوك
النائب حنان الفتلاوي تشيد بموقف الشيخ قيس الخزعلي بعد الاساءات التي وجهت له من قبل صالح العراقي
سماحة الشيخ قيس الخزعلي يصدر توجيها عاجلاً للعصائب
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1470.59
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنت مقال رائع بارك الله بك ...
الموضوع :
روح المهدي سُبيَت مرتين! 
عراق الإمام علي عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام : السلام عليكم ....ربما ماتم ذكره بالمقال صحيح تاريخيا ولكن كل الجبناء القتلة المجرميين الذين قاتلوا الإمام ابي ...
الموضوع :
مطلوب القبض على هؤلاء..!
وردة : في الحقيقة قولك عن الإيذاء مغلوط، لأن الأنفس لا يعلمها الا الله وأغلب من أعرفهم سيئي حظ ...
الموضوع :
" سوء الحظ (التابعة) "
علي : منحرف عقائديا وخارج على امام زمانه الامام الصادق عليه السلام ومدعي الامامه بل وادعى ان ابنه محمد ...
الموضوع :
محافظ النجف الاشرف يزور مرقد (عبد الله ابو نجم) (رض) ويتابع مع سدنته مشاريع الاعمار والتاهيل
Tahir Baban : تحياتي لماذا لا تكتبون الأسماء الصريحة و تكتبون. ا ع ا ...
الموضوع :
القبض عى مطلوب للقضاء العراقي في الاردن
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
مانع الزاملي : سلمت اناملك ست ووفقك الله لهذا الطرح الرائع ...
الموضوع :
الميدان ليس لك وحدك..!
ابو اية : أحسنت عزيزتي لشعورك بالمسؤولية الدينية والعقائدية والعربية اتجاه شعبنا الفلسطيني والشعب المصري والعربي بوجه العموم الإ للأسف ...
الموضوع :
العرب؛ يوم حزين آخر..!
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
بيداء مهدي : رقيقة هي افكارك وما تسطرين ممتنة لكشكولك ...
الموضوع :
كشكول الامتنان..!
فيسبوك