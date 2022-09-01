الاطاحة بـ 13 إرهابياً بارزاً في كركوك

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، القبض على 13 إرهابياً شاركوا في هجمات على مواقع أمنية في محافظة كركوك.

وقال الجهاز في بيان "استناداً للمعلومات الاستخبارية الدقيقة باشرت مفارز جهازنا في محافظة كركوك بنصب الكمائن المحكمة التي أدت إلى القاء القبض على تسعة إرهابيين كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية تستهدف المواطنين والقوات الأمنية".

وأضاف البيان، ان "قوة من الجهاز في ذات المحافظة ووفقاً للمذكرات القضائية تمكنت من القاء القبض على أربعة إرهابيين آخرين عملوا ضمن ما يسمى الشرطة الإسلامية وديوان الجند وشاركوا في استهداف عدة مواقع أمنية".

وتابع انه "تم تدوين أقوال جميع المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل لما اقترفوه من جرائم".