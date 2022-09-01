سماحة الشيخ قيس الخزعلي يصدر توجيها عاجلاً للعصائب

وجه الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الخميس، بغلق كافة مكاتب الحركة إلى أشعار أخر.

وقال الشيخ الخزعلي في تغريدة على تويتر "الأخوة والأحبة، أقسم عليكم بحق الحسين (عليه السلام) أن لا يرد منكم أي رد سلبي على الإساءات التي توجه ألي شخصيا".

وأضاف، أن "محمد الصدر كان يقول أنا لست مهما بوجهي ولا بيدي ولا بعيني، أنما الشيء المهم هو دين الله ومذهب أمير المؤمنين"، مضيفا، "أنا أحتسبها عند الله وفي عين صاحب الزمان (ع)".

وأوضح سماحته أن "هنالك من يتربص بنا ويريد تأزيم الأمور"، وفيما دعا إلى "تفويت الفرصة على هؤلاء وافشال مخططهم بالسكوت قربة إلى الله"، طالب "بالحفاظ على دماء المسلمين وعدم التسبب في افشال زيارة الأربعين".

وتابع، "أطالب من الأخوة في عصائب أهل الحق غلق كافة مكاتب الحركة بدءاً من الآن وإلى أشعار أخر"، مردفا، "أي مكتب يراد حرقه فليحرقوه.. ولا تهتموا لذلك فسيعوضكم الله عن ذلك عوضا كبيرا لا تتوقعونه".

وختم الخزعلي تغريدته بالقول، "أوجه خطابي إلى الأخر (لَئِنۢ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِى مَآ أَنَا۠ بِبَاسِطٍۢ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ)".

وفي وقت سابق، وجه وزير زعيم التيار الصدر المدعو صالح محمد العراقي، رسالة شديدة اللهجة إلى الشيخ الخزعلي.

وقال العراقي في منشور على فيسبوك باسلوب شارعي هابط "احذرك يا قيس، اذا لم تكبح جماح ميلشياتك الوقحة واذا لم تتبرأ من القتلة والمجرمين التابعين لك او تثبت انهم لا ينتمون اليك فانت أيضا وقح".

وأضاف، "كفاك استهتارا بدماء الشعب أيا كانوا.. فان أعطيت لنفسك الولاية بقتل اتباعك مثل (أبا ذر) فلا يعني انك تنصب نفسك جلادا لكي تغتال كلابك المسعورة الأسود، والحشد براء منك أيها الوقح".