هجوم مسلح من قبل سرايا السلام على منزل النائب عدي العوادي وافراد حمايته يردون على المجموعة المهاجمة

أفاد مصدر أمني، الخميس، بوقوع اشتباكات مسلحة في محافظة البصرة.

وقال المصدر إن "اشتباكات مسلحة اندلعت بين سرايا السلام وأفراد تابعين للنائب عدي العوادي قرب منزله في محافظة البصرة".

واضاف المصدر ان هذه المجموعة هاجمت منزل النائب العوادي بالاسلحة المختلفة فدافع افراد حماية النائب عن المنزل واطلقوا النار باتجاه المجموعة المهاجمة

واشار المصدر الى ان "هناك معلومات عن وقوع ضحايا من سرايا السلام"، مشيراً الى أن “القوات الامنية تفرض سيطرتها على محافظة البصرة”.