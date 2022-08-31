النائب السابق حسن فدعم: ما حصل في الخضراء كان مخططاً له منذ أسابيع

أكد النائب السابق حسن فدعم، اليوم الاربعاء، أن موقف الإطار ما زال ثابتاً ولا بوادر لتغييره، فيما أشار إلى أن ما حصل في الخضراء كان مدروساً ومخطط له منذ أسابيع.

وقال فدعم في حديث صحفي، إن “المرحلة الحالية التي يمر بها البلد متوقعة ونتائج الانتخابات المتلاعب بها وغير المتوازنة والتدخل الدولي الذي حدث في الانتخابات بالنتيجة من المؤكد أنه ستكون هناك صراعات”.

وأضاف أن “البعض استغل حجم التزوير والمقاعد التي حصل عليها في سبيل ان يثبت قواعد جديدة للوضع السياسي في البلد لكن القوى السياسية التقليدية الاخرى فهمت المعادلة والمؤامرة واستطاعت ان تتصدى بطرق دستورية وقانونية وكانت ردود الافعال متوقعة من قبل الاطار وبقية القوى السياسية”.

وبين أن “صمود الاطار ووحدة صفه وكلمته مواقفه الموحدة امام التحديات كلها كانت السبب الاساسي في تعدي جزء من الازمة وما يزال الوقت مبكراً لعقد جلسات مجلس النواب ولا اعتقد ان الامور ستمشي بشكل مرن لكن النتيجة النهائية هي انه ستعقد جلسات مجلس النواب وينتخب رئيس جمهورية ورئيس وزراء وتتشكل الحكومة”.

وأوضح أنه “يمكن ان يطرح موضوع حل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة بعد انتخاب رئيس الجمهورية”، مؤكداً أن “موقف الاطار مازال ثابت المعطيات ولا يوجد معطاء يدل على ان هناك تغيير في هذا الموقف”.

وأشار إلى أن “الاطار الى الان متماسك وموقفه جيد وما حدث في المنطقة الخضراء من تجاوز على القوات الامنية واقتحام المؤسسات وعدد الضحايا والجرحى او قتلى كل هذا مشكلة كبيره يدفع ثمنها من دعا لهذه الفتنة ومن روج لها”،

مضيفاً أن “العملية لم تكن عملية عفوية بل كان معداً لها قبل اسابيع ومعدة بشكل كامل و دراسة وخطط مهيأة ولكن حكمة القادة السياسيين وانضباط القوات الامنية ووعيهم الكامل ووعي الشعب كان العامل الاساسي في دحر هذه الفتنة”