المحكمة الاتحادية ترد دعوى كمبش ضد تعيين الجحيشي وتعد تكليف الأخير صحيحاً

ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، دعوى وكيل رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد حميد كمبش ضد تعيين عثمان الجحيشي، فيما عدت تكليف الأخير صحيحاً.

وقال مصدر قضائي إن “المحكمة الاتحادية العليا ردت اليوم ٣١/٨/٢٠٢٢ دعوى وكيل رئيس ديوان الوقف السني السابق “سعد حميد كمبش” بالرقم ١٧٥/اتحادية /٢٠٢٢ بالغاء الامر الديواني ٥١٣ بتعين “عثمان الجحيشي” وكيل ديني لرئيس ديوان الوقف السني لعدم الاختصاص”.

وأضاف المصدر أن “المحكمة تعتبر تعين الجحيشي صحيحاً”.