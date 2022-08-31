النائب عن تحالف الفتح علي تركي : وعي الاجهزة الامنية والحشد افشل مخططات الاستحواذ على الشارع

اكد النائب عن تحالف الفتح علي تركي ، الأربعاء، أن وعي وحكمة الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي أحرج الكثير وافشل مخططاتهم في الاستحواذ على قيادة الشارع، مبينا أن بعض القنوات الصفراء هدفها خلط الأوراق وتوجيه التهم باتجاه جهة معينة.

وقال تركي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "صمود الشعب العراقي بوجه الخطر الخارجي الظالم والحرب الإعلامية الشعواء التي خاضتها بعض وسائل الإعلام الماجورة لإشعال فتنة بين أبناء المذهب الواحد" .

وأضاف أن "ما يؤسف له حقا هو انه لازال هناك جهات وشخصيات يدفعون باتجاه صناعة الأزمات وتعميق الجراح بين مكونات الشعب العراقي".

واشار تركي الى ان "أعداء العراق الخارجية باتوا اليوم في منحدر السقوط والانهيار بعد أن التزم الشعب بسلميتهم وعدم الانجرار خلف الفتنة".