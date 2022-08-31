الشابندر يدعم النداء الحسيني الذي أطلقه العامري

عبر السياسي العراقي، عزت الشابندر، اليوم الاربعاء، عن دعمه للنداء الحسيني الذي أطلقه رئيس تحالف الفتح، هادي العامري.

وقال الشابندر في تغريدة عبر تويتر “يومٌ أسود هذا الذي يُقتل فيه شيعة الحسين في أيام الحسين على يد أنصاره”.

واضاف “ندعم ونشيد بالنداء الحسيني الذي أطلقه الاخ العامري حيث ناشد جميع الفرقاء بالصمت وايقاف كل ما من شأنه تعميق الشرخ عسى أن تبرُد القلوب وتهدأ النفوس وتعود الى رشدها . إن الله لطيف بعباده”.

ودعا زعيم تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاربعاء، القادة والقوى السياسية لإعلان الصمت السياسي والاعلامي والكف عن التصريحات التي تبعث على الحقد والكراهية والضغينة.

وقال العامري في بيان “ونحن على اعتاب زيارة الاربعين المقدسة، حيث نستذكر لوعة استشهاد اب الاحرار واهل بيته واصحابه ونجدد المأتم الخالد، في هذه الايام الحافلة بمشاعر الولاء والحب لأهل بيت النبوة عليهم السلام، أقسم على كل الاخوة القادة والقوى السياسية بمصاب الحسين عليه السلام ان يعلنوا الصمت السياسي والاعلامي وان يعتمدوا خطابا معتدلا يجمع ولا يشتت ويوثق ولا يفرق”.