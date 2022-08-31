الحشـــد الشعبي يقيم مجلس عزاء على أرواح جميع الشهداء الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة

بيان لهيئة الحشـــد الشعبي

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الشعب العراقي العزيز

ونحن على أعتاب مسير أربعينية الإمام الحسين وأهل بيته الأطهار (ع ) الذين هم الضمانة الأساس للحشد الشعبي ولكل مواقف البطولة والوفاء والتضحية ومدرسة الإسلام ومنهج القرآن والعترة الطاهرة عليهم السلام، نقف معزين بقلوب يملؤها الأسى على كوكبة من أتباع أبي عبد الله الحسين عليه السلام سقطوا في الأحداث الأخيرة وأنهى أحداثها وعي القيادة الصدرية وباقي القيادات العراقية، ونعاهد جميع أبناء شعبنا العراقي

أننا باقون على نهج التضحية وخدمة المشروع الذي تأسس من أجله الحشد وعازمون على إفشال كل مخطط خارجي ترعاه قنوات الفتنة ومرتزقتها ونؤكد على استمرارنا في خدمة نجاح زيارة الأربعين المقدسة.

وفي هذه المناسبة الأليمة تقيم هيئة الحشد الشعبي مجلس عزاء على أرواح جميع الشهداء الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة وذلك في جامع الخضيري يوم الجمعة المقبل من الساعة الرابعة إلى الساعة السابعة مساءً . وندعو لجميع الجرحى بالشفاء العاجل.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

هيئة الحشد الشعبي

٣١ آب ٢٠٢٢