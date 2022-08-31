في تغريدة له الشيخ قيس الخزعلي يدعو الى نبذ الخلافات حفاظاً على السلم الأهلي.

دعا الأمين العام لـ “عصائب اهل الحق” الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الأربعاء، الى نبذ الخلافات حفاظاً على السلم الأهلي.

وقال الشيخ الخزعلي، في تدوينة له “إيمانا منا بضرورة تحقيق السلم الأهـلي، وإعادة روح الأخوة والمحبة والعيش المشترك وتقبل الآخر، وبسبب مـا حصل ويحصـل مـن تصريحات متشنجة ومواقـف متشددة بيـن أبنـاء البلد الواحد بـل أبناء المذهـب الواحـد نتيجة الصراعات والخلافات السياسية التي أثـرت على المجتمع وأدت إلى احتقانـه وغيرهـا مـن الآثار ووصول الأمـر إلى مرحلـة إراقـة الـدم الحرام والنفس المحترمة، نوصـي أبناء شعبنا جميعاً بنبذ الخلافات”.

كما دعا الشيخ الخزعلي كذلك الى “التـزام وصايـا أهـل البيت (عليهم السلام) ومراجعنـا العظـام (أدام الله ظلهم) بالتآخـي والتـودد، انطلاقـاً مـن قولهم (عليهم السلام): (ولي لمـن والاكـم)، فحب الحسين (عليه السلام) يجمعنـا، وعنـد مصيبته العظمى تهـون كل المصائب والابتلاءات، تاركين خلفنـا كل انتماءاتنــا وعناويننـا، وذلك بإقامة المواكـب المشتركة والتوجـه إلى خدمة زوار الحسين (عليه السلام) مشتركين كحسينيين فقط”.