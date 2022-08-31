عضو بالإطار التنسيقي بشأن دعوى "حل البرلمان": سيتم ردها

أكد عضو الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، الأربعاء، أن الإطار ينتظر قرار المحكمة الاتحادية المقرر يوم غد بشأن دعوى حل مجلس النواب، متوقعاً رد الدعوى.

وقال الفتلاوي خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، "ننتظر قرار المحكمة الاتحادية يوم غد بشأن حل مجلس النواب"، مشيراً الى أنه "سيتم رد الدعوى".

وأضاف أن "الكثير من قيادات الإطار لديهم كلام معتدل بخلاف وزير القائد"، معتبراً أنه "من المعيب على القائد العام للقوات المسلحة لا يستطيع إخراج القاتل من المقتول".

وتابع الفتلاوي أن "مشكلتنا كيف نحافظ على دم الشعب العراقي"، مشدداً بالقول "يجب على الحكومة العراقية أن تضع النقاط على الحروف".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة النظر بدعاوى حل مجلس النواب الى يوم غد الخميس.