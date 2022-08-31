سماحة السيد رشيد الحسيني يطمئن المؤمنين حول الحالة الصحية لسماحة الامام المفدى السيد علي السيستاني

اوضح سماحة السيد رشيد الحسيني، اليوم الأربعاء، الوضع الصحي للمرجع الديني الأعلى الامام المفدى السيد علي السيستاني.

وقال سماحة السيد الحسيني في بيان مقتضب“نود ان ننوه الى الاخوة المؤمنين الكرام ان المرجع السيستاني (دام ظله) يتمتع بصحة جيدة ولا صحة للأخبار المتداولة التي تهدف الى ارباك الرأي العام”.

سماحة السيد الحسيني دعا الجميع الى “تفحص الصفحات والمواقع ومعرفة الرسمي منها من المزور”.

وتداولت بعض وسائل الاعلام الصفراء ومواقع التواصل الاجتماعي الحاقدة خبرأً مفاده أن سماحة المرجع السيد علي السيستاني يمر بوعكة صحية.