عشائر كركوك: الحشد الشعبي منع الانزلاق الى حرب أهلية

وجه أحد شيوخ عشائر الحويجة جنوبي محافظة كركوك حاتم العاصي، الأربعاء، شكره للحشد الشعبي على مواقفه الأخيرة، مشيرا الى أن الحشد الشعبي بمواقفه الأخيرة منع انزلاق البلاد إلى حرب أهلية.

وقال العاصي في حديث ل /المعلومة/، إنه "على الرغم من محاولة بعض الجهات أن تجر الحشد الشعبي للصراع والفوضى، لكنه تحلى بالروح الوطنية والإنسانية".

وأضاف أن "الحشد الشعبي بمواقفه الأخيرة منع انزلاق البلاد إلى حرب أهلية وفوضى عارمة، وهذا ماكان واضخا بمواقفه التي رفضت الاقتتال بين أبناء المذهب الواحد والبلد الواحد".

وأشار العاصي إلى أن "الحشد الشعبي سيكون حصنا منيعا ضد كل من يحاول النيل من وحدة العراق وإحداث الفوضى".

واتهم القيادي في التجمع التركماني عباس الأغا في وقت سابق من اليوم، رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بالتقصير تجاه الأحداث الأخيرة.