مصدر يكشف عن الدور الأميركي الخفي بـ"فتنة الخضراء"

مجموعة من سرايا السلام وهي تطلق النار على القوات الامنية البطلة

كشف مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار ، الاربعاء ، ان القوات الامريكية كانت لديها علم مسبق بعملية اقتحام القصور الرئاسية من قبل المتظاهرين .

وقال المصدر في تصريح ل / المعلومة/ ان " القوات الامريكية المتمركزة داخل مبنى المنطقة الخضراء وسط بغداد كانت لديها العلم المسبق في عملية اقتحام المتظاهرين للقصور الرئاسية وهي من مهدت هذه العملية لإشاعة الفوضى وايجاد ذريعة لجر المتخاصمين الى اقتتال داخلي لتحقيق مارب باتت معروفة لدى الجميع ".

واضاف المصدر، ان "القوات الامريكية اخلت عدد من قواتها قبيل بدأ عملية الاقتحام فضلا على انها اتخذت اجراءات امنية غير مسبوقة على مبنى السفارة الامريكية ومواقع اخرى داخل المنطقة الخضراء".

وأوضح، أن "القوات الامنية والحشد الشعبي وصنوف الاجهزة الامنية الاخرى شعروا بوجود مخطط خارجي وامتنعوا عن اطلاق النار باتجاه المتظاهرين عند اقتحامهم القصور الرئاسية وافشلوا المخطط الذي كاد ان يجر البلد الى حرب طائفية ".