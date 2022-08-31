الاتحاد الوطني الكزدستاني : سنشارك في جلسة البرلمان المقبلة بأي مكان تعقد فيه وندعم مرشح الاطار

حدد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأربعاء، موقفه من انعقاد جلسة مجلس النواب المقبلة، فيما أكد أنه يدعم مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الوزراء.

وقال القيادي في الاتحاد، غياث السورجي في حديث ل/ المعلومة /، إن "اليكتي سيشارك في جلسة البرلمان المقبلة بأي مكان تعقد فيه، للمضي باستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني وصل إلى قناعة تامة بضرورة الذهاب بمرشح واحد إلى بغداد وتوحيد ورقة التفاوض، بعد تأكده بعدم تنازل الاتحاد الوطني عن مرشحه لرئاسة الجمهورية".

وأوضح القيادي في الاتحاد أن "اليكتي متفائل بشأن توحيد البيت الكردي لمرشحه وورقته التفاوضية والذهاب إلى بغداد"، مبيناً أن "هناك إشكالات بشأن المناصب في إقليم كردستان لم تحسم لغاية الآن".

وبين أن "حزبه يدعم ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، وسوف نصوت لحكومته في حال تقديمه الكابينة الوزارية، والمضي بالاستحقاقات الدستورية".