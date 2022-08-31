الحشد الشعبي يعلن السيطرة على انفاق قيادات داعش الارهابي جنوب الموصل

أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى، اليوم الأربعاء، السيطرة التامة على انفاق تابعة لقيادات داعش الارهابية جنوب الموصل تحتوي بداخلها 11 مضافة بعد عملية نوعية.

وقال قائد العمليات خضير المطروحي في بيان إن "تم السيطرة على الإنفاق ومن في داخلها من قيادات لداعش، والتي تحتوي على ١١ مضافة وأهمها مضافة ما يسمى بـ والي الموصل وجنوب الموصل للعصابات الإجرامية".

وأضاف، أنه "تسيطر قوات الحشد الشعبي الان على النفق الذي يبلغ طوله 150 م حيث تم العثور على العديد من الاعتدة والعبوات الناسفة ومختلف الأسلحة الأخرى".

وتابع، أن "العملية تمت بجهد من استخبارات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، وتستمر الان حتى تحقيق كافة أهدافها المرسومة".