القوات الامنية تقتحم نفقا سريا لإرهابيي داعش غربي الانبار

افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار، اليوم الاربعاء، بأن القوات الامنية اقتحمت نفقا سريا لإرهابيي داعش بداخله صواريخ واسلحة متنوعة بعملية استباقية استهدفت المناطق الغربية للمحافظة.

وقال المصدر أن "القوات الأمنية نفذت حملة لاقتحام مواقع ارتكاز سابقة لعناصر داعش الارهابي ابان سيطرتها على صحراء قضاء القائم غربي الانبار، وتمكنت من الاستيلاء على نفق سري للتنظيم الاجرامي يستخدم في عمليات الاختباء وخزن الاسلحة والمواد الغذائية".

وأضاف، ان "القوات الامنية عثرت بداخل النفق على صواريخ وحشوات دافعة وركائز صواريخ وعتاد هاون ومساطر تفجير"، مؤكدا أن "معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من الاستيلاء على النفق فيما قامت فرقة معالجة المتفجرات بإبطال مفعول الصواريخ المضبوطة دون وقوع اي اصابات تذكر ".

يشار إلى أن القوات الأمنية كثفت من عمليات الدهم والتفتيش في مناطق صحراء الانبار الغربية التي تحتوي على كميات هائلة من المتفجرات مطمورة تحت الأرض من مخلفات ارهابيي داعش