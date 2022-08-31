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المحكمة الاتحادية تقرر تأجيل جلسة "حل البرلمان"


قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة النظر بدعاوى حل مجلس النواب.

وقال مصدر قضائي، ، إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل جلسة النظر بدعاوى حل البرلمان ليوم غد الخميس".

وكان قد أفاد مصدر قضائي  في وقت سابق من اليوم، بان "المحكمة الاتحادية العليا بدأت بالنظر بدعاوى حل البرلمان المقامة من التيار الصدري".

ويوم أمس، أكد مجلس القضاء الأعلى، ان المحكمة الاتحادية لم تنظر في الدعاوى المعروضة بسبب حظر التجوال.

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