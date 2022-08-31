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شيخ الاطار هادي العامري يوجه نداءً للقوى السياسية يطالبهم فيه بالصمت الاعلامي والسياسي احتراما لزيارة الاربعين


وجه رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الأربعاء، نداءً إلى القوى السياسية، مطالبا اياهم بإعلان الصمت السياسي والإعلامي.

وقال العامري في بيان "ونحن على اعتاب زيارة الأربعين المقدسة ، حيث نستذكر لوعة استشهاد ابي الاحرار واهل بيته واصحابه ونجدد المأتم الخالد ، في هذه الأيام الحافلة بمشاعر الولاء والحب لأهل بيت النبوة عليهم السلام ، أقسم على كل الاخوة القادة والقوى السياسية بمصاب الحسين عليه السلام ان يعلنوا الصمت السياسي والإعلامي وان يعتمدوا خطابا معتدلا يجمع ولا يشتت ويوثق ولا يفرق ، وان يكفوا عن التصريحات التي تبعث على الحقد والكراهية والضغينة".

وتابع، "يجب أن لا نتحدث في أيام الحسين الا عن رسالة الحسين في مواجهة الظلم والعدوان ورفض الخضوع للظالمين ، فلتتظافر كل الجهود من اجل تهيئة المستلزمات المطلوبة لإنجاح هذه الزيارة المقدسة ، ومن اجل تهدئة النفوس ، وإعادة الثقة والمودة بين أبناء الوطن الواحد ، وبين أبناء المذهب الواحد ، وبين أبناء الشهيدين الصدريين العزيزين ، وان شاء الله ببركة دم الحسين الطاهر سنتجاوز هذه الاحداث وآثارها الأليمة والحزينة".

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