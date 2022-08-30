محتجو الإطار التنسيقي يباشرون برفع الخيم استعدادا للانسحاب

دعت اللجنة المنظمة لتظاهرات الشعب يحمي الدولة، اليوم الثلاثاء، محتجي الاطار التنسيقي الى الانسحاب والعودة الى منازلهم.

وقالت اللجنة في بيان : "نُحيي صبركم وشجاعتكم وثباتكم في ساحة اعتصام الدفاع عن الدولة والشرعية طيلة الأسابيع الماضية برغم كل التهديدات التي تعرضتم لها لاسيما خلال اليومين الماضيين".

وأضافت ان "موقفكم الوطني الشجاع هذا يضاف الى سجل مواقفكم المشرقة التي وقفتموها بالدفاع عن الوطن والدولة أمام كل هجمات الإرهاب والفوضى، فعودوا الى منازلكم سالمين غانمين وكونوا دوماً على اتم الجهوزية لنلبي نداء الوطن حال استصراخه لنا".