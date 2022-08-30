بعد احداث المنطقة الخضراء .... رئيس اركان الجيش العراقي يشكر القوات الامنية البطلة

اصدر رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن، عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الثلاثاء، بياناً بعد أنتهاء احداث المنطقة الخضراء.

وقال يارالله : "شكري وتقديري العالي لجميع القادة والأمرين والمقاتلين الأبطال على مابذلوه من جهود كبيرة خلال اليومين الماضيين والعمل الجاد والمهني وضبط النفس والعمل على مسافة واحدة من الجميع".

واضاف: "تقديرنا الخاص لأبطال الفرقة المدرعة التاسعة وفرقة القوات الخاصة قادة وآمرين وضباط ومراتب على مابذلوه من جهود أستثنائية بالحفاظ على أرواح المتظاهرين ودرء الفتنة"،

مستدركاً بالقول: "انا فخور بهذا الجيش العظيم وبمنتسبيه الرائعين ٫ حفظكم الله ورعاكم ورحم الله شهداؤنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا الشجعان انه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".