الأمين العام لكتائب الإمام علي يدعو الإعلام والاتصالات إلى حماية العراق من "فضائيات الفتن"

دعا الأمين العام لكتائب الإمام علي، شبل الزيدي، اليوم الثلاثاء، هيئة الإعلام والاتصالات إلى حماية الجسد العراقي من "فضائيات الفتن".

وقال الزيدي في تغريدة، إنه "بعد أن زالت الغمة وتنفس الشعب الصعداء، هنا يجب أن تكون لنا وقفة ضد الأطراف الخارجية والداخلية التي سعت جاهدة لتأجيج الصراع بين الأخوة، وأولها فضائيات الفتن".

وأضاف، "على هيئة الإعلام والاتصالات والحكومة والقضاء العمل على حماية الجسد العراقي من هذه السموم والأمراض بقطعها نهائياً، ومحاكمة ومعاقبة من وراءها من السياسيين فهم تجار بدماء العراقيين لصالح الخارج".

ودعا الزيدي، الحكومة إلى "مخاطبة السفارات للدول المالكة والممولة والراعية لتلك القنوات".