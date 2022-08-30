العامري يعلق على دعوة الصدر لانسحاب المتظاهرين من المنطقة الخضراء

ثمن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الثلاثاء، خطوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بوضع نهاية للعنف المسلح.

وقال العامري في بيان إن "مبادرة السيد مقتدى الصدر بوضع نهاية للعنف المسلح مبادرة شجاعة وتستحق التقدير والثناء، وجاءت في لحظة حرجة يراهن فيها الاعداء على توسيع حالة الاقتتال بين الاخوة ، نؤيد بقوة ما جاء في هذه المبادرة".

ودعا الجميع الى، "الحذو حذو السيد مقتدى الصدر بخطوات مماثلة لحقن الدماء وقطع دابر الفتنة ، وندعو الى تعاون جميع القوى الوطنية من اجل لملمة آثار الازمة والسير قدما للخروج من الانسداد السياسي الذي يدفع ثمنه شعبنا الكريم الصابر".