عمليات كركوك: فرض حظر التجوال على المواطنين والمركبات كافة حتى اشعار اخر

اعلنت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، اليوم الاثنين، تطبيق فرض حظر التجوال على المواطنين والمركبات كافة في المحافظة حتى اشعار اخر.

وذكرت القيادة في بيان انه :"تنفيذا لتوجيهات قيادة العمليات المشتركة في العراق وحفاظا على ارواح وممتلكات المواطنين ،تنسب تطبيق حظر التجوال للمواطنين والمركبات كافة في عموم محافظة كركوك".

واضافت "الحظر سيكون وفق التوقيتات التي حددت اعتبارا من السابعة من مساء اليوم حتى اشعار اخر وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين للتوجيهات".