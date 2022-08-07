سروة عبد الواحد: سلطات الاقليم قمعت التظاهرات رغم سلميتها

قالت رئيس كتلة الجيل الجديد الكردية، سروة عبد الواحد، اليوم الأحد، إن سلطات اقليم كردستان قمعت تظاهرات يوم امس رغم سلميتها.

وذكرت عبد الواحد في مؤتمر صحفي أن "تظاهرات يوم امس في السليمانية كانت تظاهرات شعبية كغيرها التي تنطلق في شوارع بغداد وتطالب بالخدمات وتعديل الوضع الاقتصادي".

وأضافت، ان "السلطات في الاقليم قمعت التظاهرات رغم ان الدعوات كانت للاحتجاج السلمي"، مشيرة الى ان "اكثر من 600 معتقل القي القبض عليهم من قبل قوات الامن في الاقليم في كافة مدن الاقليم".

واشارت عبد الواحد الى، ان "التظاهرات في الاقليم ستستمر حتى تتحقق مطالب ابناء الشعب في اقليم كردستان"، لافتة الى ان " ما حدث يوم امس دليل على خوف احزاب السلطة في الاقليم من صوت الشعب".

وتظاهر العشرات، امس السبت، في محافظة السليمانية احتجاجاً على الاوضاع التي يعيشها اقليم كردستان، فيما اعتقلت قوات الأمن هناك نواباً وصحفيين وناشطين.