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بعد المحافظات الجنوبية.. صلاح الدين بلا كهرباء لهذا السبب


كشف رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب، خالد السامرائي، سبب انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة صلاح الدين.

وقال السامرائي في حديث صحفي، إن "سبب انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة صلاح الدين يعود لخروج المحطة الحرارية في سامراء عن الخدمة قبل ثلاثة أيام"، موضحاً أنها "تحتاج أسبوعاً واحداً لإعادتها إلى الخدمة".

وأضاف، أن "هذه الوحدة كانت تنتج 650 ميكا واط، وعند توقف المحطة تمت الاستعانة ب‍بغداد لتجهيز المنطقة لكنه غير كافي لاستيعاب الأزمة".

ويوم أمس، تفقد وفد من وزارة الكهرباء المحطة الحرارية في سامراء وناقش صيانة المحطة المتوقفة وإنجاز الوحدة الثانية بأقرب وقت لتعزيز قدرات المنظومة الوطنية.

ويوم أمس، عانت محافظات البصرة وذي قار وميسان، من إطفاء تام للمنظومة الوطنية.

وقال متحدث الوزارة، أحمد موسى، لـ السومرية نيوز، إن "ما تم تداوله حول إحتراق المحطة الغازية للطاقة الكهربائية في البصرة وخروجها عن الخدمة هي أنباء غير صحيحة".

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