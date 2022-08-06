الجيل الجديد يتهم حكومة كردستان بممارسة إجراءات بوليسية تسبق التظاهرات

اتهم القيادي في حراك الجيل صلاح داود، السبت، حكومة إقليم كردستان والأجهزة الأمنية بممارسة إجراءات بوليسية في مدن الإقليم.

وقال داود في حديث ل /المعلومة/، إنه “منذ إعلان موعد التظاهرات في إقليم كردستان ضد سوء الأوضاع الحالية وفساد السلطة والاعتقالات مستمرة ضد الناشطين والصحفيين وأعضاء حراك الجيل الجديد”.

وأضاف، أن “مايجري هو إجراءات بوليسية هدفها التضييق على المواطنين ومنع إقامة التظاهرات، وهذا لن نسمح به إطلاقا، كون التظاهرات هي حق دستوري وقانوني”.

وأعلن رئيس حراك الجيل الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد عن إقامة تظاهرات في مدن كردستان موعدها اليوم السبت، بهدف تثبيت موعد انتخابات برلمان كردستان، وضد سوء الخدمات في الإقليم.