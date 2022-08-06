قيادي في بدر: إحترام مؤسسات الدولة والسماح لها بالعمل واحد من أهم شروط الإطار لإجراء الانتخابات

أكد القيادي في منظمة بدر سلام حسين، السبت، عدم امكاينة اجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان دون تخطيط مسبق ودراسة.

وقال حسين في حوار متلفز ان “إحترام مؤسسات الدولة والسماح لها بالعمل واحد من أهم شروط الإطار لإجراء الانتخابات”.

واضاف ان ” شروط الاطار التنسيقي بشأن إجراء انتخابات مبكرة واضحة وـاتي في إطار الإلتزام بالدستور”.

واشار الى انه ” لا يمكن حل البرلمان وسط هذه الأوضاع السياسية المتشنجة والمتأزمة ودون وجود حكومة اصيلة او انتخاب رئيس الجمهورية على اقل تقدير”.