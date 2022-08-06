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الجنوب العراقي بلا كهرباء.. الأسباب مجهولة!


انقطعت الطاقة الكهربائية يوم امس في عدة محافظات جنوبية، فيما لم تعرف أسباب الانقطاع.

في السياق، قال فرع توزيع كهرباء ذي قار، في بيان  إنه "حصل إطفاء عام (Shut Down) في عدد من المحافظات الجنوبية ومن ضمنها محافظة ذي قار ولم يتسنى لنا لغاية الان معرفة الاسباب".

من جهته، أشار فرع توزيع كهرباء ميسان في بيان إلى "إطفاء تام في عموم محافظة ميسان في تمام الساعة الحادية عشر وخمسة عشر دقيقة مساء امس، مع محافظات جنوبية اخرى ولم يتسنى لنا لغاية الان معرفة الاسباب".

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