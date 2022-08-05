قانوني يوضح بعض الإجراءات الواجب اجرائها قبل الذهاب للانتخابات المبكرة

اكد الخبير القانون الدكتور محسن الكعيلي، ان هناك بعض الإجراءات ينبغي اتخاذها قبل الذهاب نحو اجراء الانتخابات المبكرة، لافتا الى أهمية إقرار الموازنة لتوفير المال اللازم للانتخابات.

وقال العكيلي لـ /المعلومة/، ان “مجلس النواب بامكانه ان يحل نفسه وفق المادة 64 من الدستور بطلب من ثلث الأعضاء وموقع من ١١٠ نواب ويحصل على موافقة نصف العدد الكلي زائد واحد، ولايمكن لحكومة تصريف الاعمال تقديم طلب لحل المجلس”.

وأضاف ان “حل البرلمان بحاجة الى توافق بين جميع الكتل السياسية، على الرغم من ان حل البرلمان لايعد حلاً للمشاكل التي يعانيها العراق”.

وبين ان “البرلمان وقبل حل نفسه يجب ان يتم تشكيل حكومة تقر قانون الموازنة من اجل توفير أموال الانتخابات، وتعديل قانون الانتخابات بموجب قرار صادر من المحكمة الاتحادية وهذا الامر يجب الاتفاق عليه قبل الذهاب للانتخابات المبكرة”.