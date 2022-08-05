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النائب باسم خشان: تغيير الدستور امرأ مستحيلا والمطالبين به يخدرون الشعب


أكد النائب المستقل، باسم خشان، اليوم الجمعة، أن تغيير الدستور شيء مستحيل، فيما رأى أن المطالبين بذلك يخدرون الشعب.

وكتب خشان في تدوينة عبر فيسبوك قائلا إنه “إذا اردت أن تحرف الجموع عن تحقيق ما ينفعها، فوجهها الى ما لا يمكن تحقيقه، ومن ذلك تغيير الدستور، هذا المطلب الذي تراجع عنه السيد الصدر ليس لأنه لا يرغب بتغييره، بل لأنه أدرك إن هذا التغيير ضرب من المستحيل الآن”.

واضاف “أنا أقدر، وقد أكون مخطئا، إن الشعب يريد حياة حرة كريمة، ويريد محاسبة الفاسدين وانتخابات حرة نزيهة تحظر مشاركة المتورطين في قضايا فساد سفك الدم العراقي ومحاسبتهم، عسى أن يؤدي ذلك تغيير مسار الدولة، والطريق الى تحقيق ذلك يمر بالالتزام بأحكام الدستور وتطبيقها، وليس بالأنقلاب عليه أو حتى بتعديله!”.

وتابع خشان “فإذا كان الشعب حقا يريد ما تقدم، فكل من يطالبون بتغيير الدستور، سواء عن قد حسن أو نية سيئة، يخدِّرون الشعب لا أكثر!”

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