الأنواء الجوية : انخفاض الحرارة وعودة الغبار.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "الطقس يوم غد السبت، سيكون صحواً حاراً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى ، وصحواً في المنطقة الشمالية، فيما سيكون صحواً حاراً في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأحد، سيكون صحواً حاراً في المنطقة الوسطى والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س تنشط أحياناً الى أكثر من (30)كم/س مسببة تصاعداً للغبار،فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س ،تنشط أحياناً الى أكثر من (30)كم/س ،مسببة تصاعداً للغبار، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً حاراً ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".

وبين، أن "طقس يوم الاثنين، سيكون صحواً حاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س تنشط أحياناً الى أكثر من (30)كم/س مسببة تصاعداً للغبار في حين سيكون في المنطقة الشمالية صحواً ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم مناطق البلاد".

ولفت الى أن "الطقس ليوم الثلاثاء المقبل، سيكون صحواً والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س تنشط أحياناً الى أكثر من (30-40)كم/س ،مسببة تصاعداً للغبار في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".