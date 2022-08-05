الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
استخبارات اللواء 30 في الحشد الشعبي تعتقل مطلوبا بتهمة الإرهاب بالموصل.
وكالة انباء براثا
89
2022-08-05
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع امام مجمع "ماكسي مول" في منطقة زيونة ببغداد
استخبارات اللواء 30 في الحشد الشعبي تعتقل مطلوبا بتهمة الإرهاب بالموصل.
الإطار التنسيقي يعلن دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات
النائب علي تركي : إرادة خارجية وداخلية وراء دعوات حل الحشد الشعبي
سياسي: تحالف الحلبوسي اكبر الخاسرين في اي انتخابات قادمة
الكشف عن أهم مقررات الإطار التنسيقي: لا تجديد للكاظمي
النائبة مديحة الموسوي : العامري ميزان العدالة في الاطار ولديه حكمة عالية وهو شيخ الاطار بحق".
العامري وبلاسخارت يبحثان الوضع السياسي
اجتماع بارزاني وطالباني ينتهي بانفراجة في البيت الكردي
النزاهة تضبط محاضر تقدير قطع أراضٍ مخالفة للقانون في ديالى
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
مصدر أمني يكشف تفاصيل ما حدث غربي بغداد
477
اندلاع داخل دار ضيافة مجلس النواب
399
نزاع في منطقة حزام بغداد ابو غريب بسبب ماعز وسقوط ضحايا
362
الشابندر: صمت الحلبوسي وغالبية النواب على استباحة البرلمان إهانة للمؤسسة التشريعية
327
النائب السابق هوشيار عبد الله في تغريدة له : اتحدى حزب البارزاني ان تقولوا نحن ايضا نريد تغير النظام والدستور
325
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3846.15
يورو
1492.54
الجنيه المصري
75.99
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
2040.82
دينار كويتي
4761.9
ليرة لبنانية
0.97
ريال عماني
3846.15
ريال قطري
400
ريال سعودي
387.6
ليرة سورية
0.58
دولار امريكي
1449.28
ريال يمني
5.81
التعليقات
Mustafa
: الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...
الموضوع
:
تشييع المستشار في الداخلية اللواء سحبان الوائلي
حوبة
: ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع
:
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن
: هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع
:
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf
: الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع
:
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب
: هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع
:
قصيدة من وحي كربلاء
رأي
: قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع
:
الدين الاجتماعي
ابو اية
: إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع
:
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76
: ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع
:
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي
: الكلاديو ...
الموضوع
:
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا
: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع
:
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
فيسبوك